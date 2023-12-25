ВАКС визнав винуватим ексочільника банку Курченка у заволодінні коштами

Вищий антикорупційний суд України визнав винуватим голову правління "Реал Банку" Володимира Агафонова у заволодінні коштами банку.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

За даними слідства, Агафонов причетний до заволодіння коштами "Реал Банку"та їх подальшої легалізації. Частина цієї суми – це кошти Національного банку, отримані як стабілізаційний кредит.

Суд призначив Агафонову покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Реклама:

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Віри Михайленко, Тимура Хамзіна та Сергія Мойсака.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов НБУ та стягнула з обвинуваченого понад 503 млн грн.

Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. З Агафонова стягнули кошти у сумі понад 5,573 млн грн відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Реклама:

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не оскаржать до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадуємо:

"Реал Банк" належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії.

За даними слідства, Агафонов причетний до заволодіння 4,7 млрд грн "Реал Банку", 800 млн грн Нацбанку, а також 865 млн грн коштів "Брокбізнесбанку", які були розміщені на рахунку "Реал Банку" та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб.

З 2015 року Агафонов перебуває у міжнародному обшуку.

У 2017 році Генпрокуратура передала до суду звинувачувальний акт стосовно колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Нацбанку Романа Яковлєва. У змові з ексглавою Нацбанку Ігорем Соркіним, Агафоновим і "младоолігархом" з орбіти Януковича Сергієм Курченком їх підозрюють у розкраданні 800 млн грн.

Процедура ліквідації "Реал банку" почалася у травні 2014 року і закінчилася у 2019 році.