Фонд гарантування завершив ліквідацію банку Курченка
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 липня вніс запис до Єдиного держреєстру та оголосив ліквідацію ПАТ "Реал Банк" завершеною.
Про це 30 липня повідомила прес-служба Фонду.
"29 липня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №14801110043001610 про державну реєстрацію припинення ПАТ "Реал Банк" як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, припинено повноваження Фонду гарантування як ліквідатора "Реал Банку".
Нагадаємо:
20 травня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Реал Банку".
12 квітня ФГВФО завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "Комерційний банк "Даніель".
А 16 травня було ліквідовано ПАТ "Комерційний банк "Стандарт".
Також нагадаємо, що у червні минулого року Фонд гарантування вкладів фізосіб не зумів продати кредитні портфелі "Реал Банку", що належали раніше бізнесменові Сергію Курченку.
В березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування проти Курченка. За версією слідства, олігарх причетний, серед іншого, до заволодіння грошима кількох банків із подальшим відмиванням цих коштів: 787,4 млн гривень Національного банку, 4,7 млн гривень "Реал Банк", 2,3 млрд гривень "Брокбізнесбанку", 502 млн "Укргазбанк".
Економічна правда
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