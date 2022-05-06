НАБУ закінчило розслідування щодо ексочільника банку Курченка  

НАБУ та САП завершило досудове розслідування щодо Володимира Агафонова, колишнього голови правління "Реал Банку" олігарха Сергія Курченка – його підозрюють у заволодінні 4,7 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, підозрюваний у складі злочинної організації колишнього президента-втікача Віктора Януковича причетний до заволодіння 4,7 млрд грн "Реал Банку"та їх подальшої легалізації. З цієї суми 800 млн грн – це кошти Національного банку, отримані як стабілізаційний кредит.

Матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення стороні захисту перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні було доручено здійснювати детективам НАБУ у грудні 2019 року. 29 березня 2022 року Вищий антикорупційний суд дозволив здійснювати щодо Агафонова спеціальне (заочне) досудового розслідування.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Тобто: Створення чи участь у злочинній організації, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, відмивання майна, службове підроблення.

Нагадуємо:

З 2015 року Агафонов перебуває у міжнародному обшуку.

У 2017 році Генпрокуратура передала до суду звинувачувальний акт стосовно колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Нацбанку Романа Яковлєва. У змові з ексглавою Нацбанку Ігорем Соркіним, Агафоновим і "младоолігархом" з орбіти Януковича Сергієм Курченком їх підозрюють у розкраданні 800 млн грн.

Процедура ліквідації "Реал банку" почалася у травні 2014 року і закінчилася у 2019 році.





