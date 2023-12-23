В "Tesla" розглядають "Cybertruck" як масовий автомобіль

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Дизайнери компанії "Tesla" не сприймають новий автомобіль як експериментальний та сподіваються залучити нових водіїв електропікапом "Cybertruck".

Про це повідомляє Reuters

Як зазначається, новий пікап приваблює потенційних власників, які до цього не мали великого автомобіля.

"Те, що він виглядає інакше, не означає, що він не може бути потенційно масовим транспортним засобом, пікап не поступається за характеристиками традиційним конкурентам", - зазначає головний дизайнер "Tesla" Франц фон Гольцгаузен.

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Як зазначається, під час проєктування автомобіля дизайнери надихались американським винищувачем F-117 Stealth Fighter та автомобілем що перетворився на підводний човен з фільму про Джеймса Бонда 1977 року "Шпигун, який мене кохав".

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Нагадаємо:

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1 грудня компанія Tesla оголосила, що ціна на найдешевшу модель її довгоочікуваного електропікапа Cybertruck стартуватиме від 60 990 дол -виробник електромобілів офіційно розпочав перші поставки Cybertruck.

Американський виробник електроавтомобілів Tesla прагне виробляти 200 тисяч одиниць свого електричного пікапа Cybertruck на рік.