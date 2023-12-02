Найбільший роботодавець США Walmart не буде рекламуватися на X

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Компанія Walmart відмовилась розміщувати на платформі X (Twitter) Ілона Маска, стверджуючи, що знайшла інші платформи з кращим охопленням клієнтів.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не розміщуємо рекламу на X, оскільки знайшли інші платформи для кращого охоплення наших клієнтів", - заявив представник Walmart.

Зазначається, що Walmart припинив співпрацю з X через образливі висловлювання Ілона Маска, власника платформи.

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Додається, що найбільші бренди, включаючи Apple, Walt Disney і Warner Bros Discovery, також призупинили розміщення своєї реклами на X цього місяця після звіту ліберальної наглядової групи Media Matters, яка заявила, що реклама з'явилася поруч з антисемітськими постами.

Нагадаємо:

У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

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Низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global припинять купувати рекламу на платформі X після того скандалів пов'язаних з антисемітизмом.

Гендиректорка X Лінда Яккаріно не піддається тиску з боку рекламодавців піти з посади, оскільки великі бренди призупиняють свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.

Соціальна медіа-компанія X (раніше Twitter) подала до суду на медіа-наглядову групу Media Matters, яка виявила, що соцмережа розміщує рекламні публікації поряд з постами, що вихваляють нацизм.

Мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск використав нецензурну лексику, критикуючи бренди, які зняли свою рекламу на платформі після скандального допису Маска, в якому він підтримав антисемітську теорію змови.

Економічна правда