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Українські аграрії цьогоріч зібрали рекордний урожай зернових культур з гектара

Вівторок, 19 грудня 2023, 19:37 - Ігор Пилипів

Врожайність сільськогосподарських культур з гектара в Україні цьогоріч досягла рекордного рівня за всю історію.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає пресслужба міністерства. 

За словами міністра, попри війну більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою. 

"Навіть в такий важкий рік отримали з одного гектару рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів", - наголосив Сольський.  

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Крім того, заступник міністра наголосив, що допомога міжнародних партнерів протягом повномасштабного вторгнення допомагає підтримати роботу аграрного сектору, зокрема, найменших фермерів.

Наступного року також продовжать діяти програми підтримки фермерів: доступне кредитування під 5-7-9 відсотків та грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробку. 

Станом на кінець листопада В Україні поступово завершується збір врожаю, аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

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За української зернової асоціації врожай зернових та олійних зросте до 81,6 млн тонн.

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Нагадаємо:

Фонд Говарда Баффета будуватиме на кордоні з Угорщиною логістичний хаб для перевалки українського збіжжя потужністю у 30 тис тонн, у майбутньому планує інвестувати у розбудову нових хабів.

Говард Баффет від початку роботи його фонду в Україні на початку великої війни вже інвестував понад пів мільярда доларів в Україну, зокрема – у підтримку фермерів технікою та гуманітарне розмінування.

Мінагрополітики зерно аграрії
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