Українські аграрії цьогоріч зібрали рекордний урожай зернових культур з гектара

Врожайність сільськогосподарських культур з гектара в Україні цьогоріч досягла рекордного рівня за всю історію.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає пресслужба міністерства.

За словами міністра, попри війну більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою.

"Навіть в такий важкий рік отримали з одного гектару рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів", - наголосив Сольський.

Реклама:

Крім того, заступник міністра наголосив, що допомога міжнародних партнерів протягом повномасштабного вторгнення допомагає підтримати роботу аграрного сектору, зокрема, найменших фермерів.

Наступного року також продовжать діяти програми підтримки фермерів: доступне кредитування під 5-7-9 відсотків та грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробку.

Станом на кінець листопада В Україні поступово завершується збір врожаю, аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Реклама:

За української зернової асоціації врожай зернових та олійних зросте до 81,6 млн тонн.

Також читайте: Цьогорічний урожай в Україні перевищує очікування, але радіти зарано. Чому?

Нагадаємо:

Фонд Говарда Баффета будуватиме на кордоні з Угорщиною логістичний хаб для перевалки українського збіжжя потужністю у 30 тис тонн, у майбутньому планує інвестувати у розбудову нових хабів.

Говард Баффет від початку роботи його фонду в Україні на початку великої війни вже інвестував понад пів мільярда доларів в Україну, зокрема – у підтримку фермерів технікою та гуманітарне розмінування.