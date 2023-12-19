Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України

Говард Баффет від початку роботи його фонду в Україні на початку великої війни вже інвестував понад пів мільярда доларів в Україну, зокрема – у підтримку фермерів технікою та гуманітарне розмінування.

Про це Баффет розповів на конференції, організованою фондом Victory Harvest у вівторок.

Зокрема, фонд витратив три мільйони доларів на обладнання для розмінування українських земель. За словами Баффета, очищення сільськогосподарських земель є ключовим для відновлення агропромисловості в Україні, і тому необхідно ставати "розумніше та ефективніше" у цьому процесі.

У співпраці з Halo Trust (оператор гуманітарного розмінування) фонд купує та випробовує нову техніку.

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"Ми купили бульдозер, аби підірвати його, аби побачити, що пошкоджено. Згодом бульдозер стане ще одним інструментом на фермі. Ми також намагаємося інтегрувати сільськогосподарські трактори таким чином, щоб вони могли допомагати в розмінуванні. Для цього треба зробити машини більш автономними, зробити так, аби вони могли здійснювати картографію, мали краще дистанційне керування", – розповів Баффет.

Технології, пов’язані з дронами, можуть змінити процес гумрозмінування, додає він. Потрібно адаптувати технологію дронів для ідентифікації вибухонебезпечних предметів та картографування.

Говард Баффет – американський мільярдер і філантроп, середній син бізнесмена Воррена Баффета. З 30 років займається агросектором і входить до ради директорів Berkshire Hathaway. Він також є CEO благодійної організації Howard G. Buffett Foundation, яка займається питаннями продовольчої та громадської безпеки.

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Нагадуємо:

З початку року піротехнічні підрозділи держорганів і неурядових операторів обстежили та повернули українським аграріям у використання понад 200 000 га земель сільгоспризначення.