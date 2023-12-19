Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна

Фонд Говарда Баффета будуватиме на кордоні з Угорщиною логістичний хаб для перевалки українського збіжжя потужністю у 30 тис тонн, у майбутньому планує інвестувати у розбудову нових хабів.

Про це Баффет розповів на конференції, організованою фондом Victory Harvest у вівторок.

"Ми нещодавно придбали земельну ділянку, аби побудувати перевалковий пункт потужністю 30 тис тонн", – заявив Баффет.

Ділянка знаходиться на кордоні з Угорщиною, адже в цій сусідній країні є потужності для переробки.

Реклама:

"Це займе певний час, але ми хочемо побудувати кілька хабів для фермерів, аби вони могли привозити туди своє збіжжя залізницею та завантажувати його в контейнери, аби відправляти продукцію далі", – розповів Баффет про плани фонду. "Ми повинні спочатку побудувати один об'єкт та зробити його успішним. У нас є проекти інших хабів. Нам потрібні різні локації, такі, які будуть зручними для фермерів".

Читайте також: Розбудова кордону йде повним ходом. Як Україна нарощує експорт суходолом

Нагадуємо:

Реклама:

Говард Баффет від початку роботи його фонду в Україні на початку великої війни вже інвестував понад пів мільярда доларів в Україну, зокрема – у підтримку фермерів технікою та гуманітарне розмінування.