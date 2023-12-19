Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернули майже 18,5 тисяч поїздок.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Які поїздки компенсували:
- 9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт;
- 8 624 – додаткові поїздки в метро на синій гілці.
Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тис грн, уточнили у КМДА.
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Нагадаємо:
У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.
Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".
Згодом повідомлялось, що на закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня.
З 18 грудня запрацювала система компенсації поїздок за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро "Деміївська"-"Либідська".