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Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч 

Вівторок, 19 грудня 2023, 09:18 - Анастасія Дячкіна

За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернули майже 18,5 тисяч поїздок. 

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. 

Які поїздки компенсували: 

  • 9 729 поїздок компенсували тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт;
  • 8 624 – додаткові поїздки в метро на синій гілці.

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тис грн, уточнили у КМДА. 

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Нагадаємо: 

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

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Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

Згодом повідомлялось, що на закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня.

З 18 грудня запрацювала система компенсації поїздок за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро "Деміївська"-"Либідська".

метрополітен транспорт КМДА Київ
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Економічна правда
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