"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад

З 13 грудня між станціями метро "Теремки"-"Деміївська" з 13 грудня запрацює "човниковий" рух поїздів: на цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або "човником").

Про це повідомили в КМДА.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі.





"Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах.



На станціях розмістять навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи синьої лінії метро, а також графік "човникового" руху поїздів", - йдеться у повідомленні.

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У КМДА нагадали, що всі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття.

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Нагадаємо:

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У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

Згодом повідомлялось, що на закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня.

Економічна правда