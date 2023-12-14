Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші 

Київрада ухвалила рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій синьої гілки метро.

Маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн.

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"Під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро, платитиме тільки за одну поїздку", – наголосив Кличко.

Система повернення поїздок запрацює з 18 грудня. Деталі, як це діятиме, з’являють у Київ Цифровий згодом, уточнив мер Києва.

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Нагадаємо:

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

Згодом повідомлялось, що на закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня.





