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Запущені замість метро на Теремки автобуси змінили маршрут

Вівторок, 12 грудня 2023, 09:23 - Анастасія Дячкіна

Із 12 грудня вносяться зміни в роботу тролейбусного маршруту №12 та автобусного маршруту №2-М, який поєднує станції метро "Либідська" та "Теремки".

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. 

Рух автобусів маршруту № 2-М у напрямку станції метро "Либідська" буде організовано без заїзду на проспект Науки та вулицю Саперно-Слобідську.

Зупинка автобусів здійснюватиметься на діючій зупинці міського пасажирського транспорту загального користування "Деміївський провулок" на проспекті Голосіївському.

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карта - кмда

Рух тролейбусів маршруту № 12 у напрямку станції метро "Васильківська" буде організовано без заїзду на проспект Валерія Лобановського.

 
карта - кмда

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Нагадаємо: 

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У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Згодом у КМДА повідомили, що на закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".



Київ транспорт метрополітен
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