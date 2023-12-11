У КМДА прокоментували, коли запрацюють закриті станції метро

На закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Наразі в нічному режимі триває випробування "човникового руху" – транзитних потягів, які курсуватимуть від "Либідської" до "Деміївської".

Невдовзі розроблять детальний графік їхнього руху. Відомо, що планують запустити два потяги по двох коліях з інтервалом 15-30 хвилин.

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"Частина пасажирів перейдуть на оцей човниковий потяг, і зменшиться навантаження на автобуси. Ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро", – сказав Кандибор.

Він додав, що від "Теремків" не всі пасажири їдуть до "Либідської", тож відкриття інших станцій теж вплине на пасажиропотік наземного транспорту.

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Нагадаємо:

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".