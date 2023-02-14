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Колишній перший заступник глави Мінекономіки Кудін перейшов на роботу в "Укрнафту"

Вівторок, 14 лютого 2023, 10:11 - Олексій Павлиш

Денис Кудін, якого у п'ятницю Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра економіки, став виконавчим віце-президентом з питань корпоративної стратегії та розвитку у ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький.

"Продовжуємо будувати dream team Укрнафти. Наша команда поповнилась ще одним сильним гравцем.

Денис Кудін очолив напрямок стратегіі, розвитку та взаємодії з державними органами влади. Мали гарний досвід спільної роботи в минулому. Впевнений, зробимо багато корисного і зараз", - написав Корецький.

"Мені дуже приємно приєднатися до команди Укрнафти на чолі з Сергієм Корецьким, у якості виконавчого віце-президента з питань корпоративної стратегії та розвитку", - написав Кудін у Facebook.

"У сфері моєї відповідальності будуть проєкти розвитку та залучення інвестицій по всьому ланцюгу створення доданої вартості, корпоративна стратегія та зв‘язки з органами державної влади", - додав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки. 

Як пояснив сам Кудін у Facebook, його "особистий наступник крок - повністю зосередитися на паливному фронті".

Відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" очолив ексгендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький.

Економічна правда

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