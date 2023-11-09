Новини 9 листопада: держбюджет-2024 ухвалили, інфляція знизилась до 5,3%

Про держбюджет. Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. За головний кошторис країни в цілому проголосували 276 народних депутатів

Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку в жовтні цьогоріч знизилась до 5,3% у річному вимірі, з січня по жовтень вона становила 14,6% у річному вимірі.

Про рух суден. Рух суден до портів Великої Одеси по коридору, організованому Україною в Чорному морі, продовжується як на вихід, так і на вхід, попри удар росіянами 8 листопада протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну в одному з портів.

Про блокаду кордону. На окремих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через блокування польськими перевізниками час очікування вантажівок на в’їзд в Україну сягає до 6 діб.

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Про російські активи. Україна заявила західним союзникам, що надання відсотків, нарахованих із заморожених російських активів,буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, і що вона сподівається отримати активи в повному обсязі.

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Безвихідне положення. У яких галузях бізнес не почав бойкот РФ?

Які сектори та фірми досі найбільше підтримують агресора.

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