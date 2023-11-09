Відсотків недостатньо, Україна потребує всі заморожені російські активи для відбудови - Мін’юст

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Україна заявила західним союзникам, що надання відсотків, нарахованих із заморожених російських активів,буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, і що вона сподівається отримати активи в повному обсязі.

Про це Reuters повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За оцінками Києва, на відбудову країни буде потрібно 400 мільярдів доларів, і ця сума може подвоїтися, якщо врахувати компенсації жертвам війни.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів). Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що блок вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

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Мудра у коментарі Reuters зазначила, що київські партнери розглядають можливість запровадження податку на доходи або інвестиції заморожених російських активів. Цю ідею Україна вітає, але вважає недостатньою.

Вона додала, що "альтернативи" рішенню про повну конфіскацію активів та передачу їх Україні не було.

"Так, таке рішення потребує політичної волі, і тому особливо небезпечно, якщо додаткові ініціативи розглядаються як успішне вирішення всіх проблем.

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Будь-які альтернативи, якими б щирими і благородними вони не були, генерують недостатньо коштів і можуть бути виключно проміжним і досить швидким варіантом, щоб зібрати кілька мільярдів на нагальні потреби відновлення України", – сказала Мудра.

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Нагадуємо:

Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Економічна правда