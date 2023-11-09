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Комітет Ради схвалив призначення очільника Рівненської ОВА новим головою Фонду держмайна

Четвер, 9 листопада 2023, 11:15 - Олексій Павлиш
 
Віталій Коваль
фото: соня Лукашова, УП

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики схвалив призначення новим головою Фонду держмайна очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, голосування в Раді за призначення Коваля планується на четвер, 9 листопада.

Нагадаємо:

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Раніше керівник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді цього тижня планують призначити нового голову Фонду держмайна (ФДМУ), кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Віталія Коваля у вересні 2019 року призначили головою Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року - очільник Рівненської ОВА.

За даними руху "Чесно", у 2020 році Коваль був кандидатом у мери Рівного від "Слуги народу".

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У 2016 році очолив громадську спілку "Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби".

До цього, з 2006 по 2019 рік, Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістикгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

А впродовж 2004-2006 років працював у кредитному департаменті "Укргазбанку". 

4 вересня Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна (ФДМУ).

5 вересня парламент відправив у відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Відставка Резнікова відбулася після низки скандалів довкола державних закупівель для війська, зокрема яєць та курток. Резніков заперечує, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами. 

Також 5 вересня Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови ФДМ.

6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Умєрова на посаду очільника Міноборони.

Також 5 вересня Верховна Рада 5 вересня підтримала звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. Тоді повідомлялось, що вона може очолити Фонд держмайна.

Наразі в.о. голови ФДМУ є Олександр Федоришин, який до цього був заступником голови Фонду.

Читайте також: Куди поділися активи Дерипаски та що буде з Ocean Plaza. Очільник Фонду держмайна Федоришин

Економічна правда

Фонд держмайна Рада
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