Рада звільнила голову АМКУ Піщанську, яка може очолити Фонд держмайна

Верховна Рада 5 вересня підтримала звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.

Про це повідомив перший заступний голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За проголосували 306 народних депутатів.

Железняк додав, що сама Піщанська не підтвердила і не спростувала плани в подальшому призначити її головою Фонду держмайна, який раніше очолював Рустем Умєров.

Реклама:

Нагадуємо:

Цього ж дня до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Ольги Піщанської, головою Комітету призначать голову Донецької ВЦА Павла Кириленка.

Повідомлялось, що голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська залишає посаду і, можливо, буде призначена головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, а на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької ВЦА Павла Кириленка.

Реклама:

Верховна Рада на засіданні 5 вересня звільнила з посади голову Фонду державного майна Рустема Умєрова, який має зайняти посаду міністра оборони.