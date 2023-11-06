Новини 6 листопада: місія МВФ почала обговорення другого перегляду програми, УОП виробляє FPV-дрони

Про МВФ. Місія МВФ 6 листопада починає обговорення заходів з представниками влади України щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Про страйки на кордоні. На українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску - "Ягодин-Дорохуськ", "Краковець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене", через страйк польських перевізників почалися ускладнення руху вантажного транспорту.

Про санкції. 6 листопада в Україні запущений процес конфіскації українських активів російської Групи ГМС (Гідромашсервіс).

Про дрони. На потужностях "Укроборонпрому" розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.

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Про митні правила. Від 7 листопада набирають чинності зміни до митного законодавства, які стосуються умов контролю та оформлення як імпортних, так і експортних вантажів.

Ексклюзив ЕП

Українські "шахеди", снаряди та корупційні шпаринки в Укроборонпромі. Інтерв'ю з директором Германом Сметаніним

Що змінилося в роботі держхолдингу з появою нового керівника, які пріоритети у виробництві зброї, безпілотників та що відбувається з ракетною програмою.

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