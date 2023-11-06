На більшості пунктів пропуску з боку Польщі почалося ускладнення руху через страйк

На українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску - "Ягодин-Дорохуськ", "Краковець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене", через страйк польських перевізників почалися ускладнення руху вантажного транспорту.

Про це попереджає Державна прикордонна служба.

"Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту в напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краковець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що "організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, швидкопсувні продукти тощо".

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Нагадуємо:

Польські перевізники за участю 200 осіб і в присутності 100 тягачів планували провести одноденний страйк на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 3 листопада.

Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада.

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