"Укроборонпром" освоїв виробництво FPV-дронів 

На потужностях "Укроборонпрому" розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", – зазначив Сметанін.

Читайте повний текст інтерв’ю з Германом Сметаніним за посиланням.

Реклама:

Нагадаємо:

Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

Реклама: