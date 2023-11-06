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"Укроборонпром" освоїв виробництво FPV-дронів 

Понеділок, 6 листопада 2023, 10:09 - Анастасія Дячкіна

На потужностях "Укроборонпрому" розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП

"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", – зазначив Сметанін. 

Читайте повний текст інтерв’ю з Германом Сметаніним за посиланням

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Нагадаємо: 

Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

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