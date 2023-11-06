"Укроборонпром" освоїв виробництво FPV-дронів
Понеділок, 6 листопада 2023, 10:09 -
На потужностях "Укроборонпрому" розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.
Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.
"FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", – зазначив Сметанін.
Читайте повний текст інтерв’ю з Германом Сметаніним за посиланням.
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