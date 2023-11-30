Нові правила ввезення гумдопомоги та нові рейси від УЗ: що зміниться з грудня 

Зміни з грудня 2023 року в Україні стосуватимуться тих, хто ввозить гуманітарну допомогу, зокрема, волонтерів. Крім цього, у грудні "Укрзалізниця" запускає низку нових маршрутів, а "Укрпошта" розширює програму обміну ламп розжарювання.

ЕП розповідає детальніше, що зміниться для українців з грудня.

Ввезення гуманітарної допомоги

З 1 грудня в Україні зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Таке рішення Кабмін ухвалив ще у вересні 2023 року.

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Серед основних змін – упровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.

Зокрема, за допомогою платформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги" організації, які хочуть ввезти гумдопомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати та подати декларацію, яка далі відправиться на митницю.

Як працюватиме система? Нова система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники і пропускатимуть вантаж.

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Завдяки цьому нововведенню збережеться декларативний принцип ввезення допомоги в умовах воєнного стану, однак сам процес стане простішим.

Ввести гуманітарну допомогу на територію України потрібно протягом 30 календарних днів з дати подання декларації.

Крім цього, організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу.

Важливо: Кабмін вирішив залишити до 1 квітня 2024 року можливість ввезення гумдопомоги за звичайними паперовими деклараціями – як альтернативу використанню електронних декларацій.

Нові маршрути від "Укрзалізниці"

Протягом грудня "Укрзалізниця" запустить низку нових маршрутів, зокрема, міжнародних.

Так, від 10 грудня "Укрзалізниця" запускає новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде "підвʼязаний" під пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

Нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажири проведуть у спальних вагонах "Укрзалізниці", а вдень їхатимуть маршрутом Чоп — Будапешт — Відень у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

Квиток із Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) коштуватиме близько 2 500 грн. Пересадка в Чопі буде узгодженою, тобто поїзд завжди чекатиме всіх своїх пасажирів.

З 9 грудня з Дніпра до Хелма також курсуватиме новий потяг.

З Дніпра поїзд відправлятиметься о 22:00 та їхатиме через Кам'янське, Знам'янку, Київ, Рівне, Ковель та Ягодине. До польського Хелма він прибуватиме о 17:20. Загальний час дороги становить трохи більше 20 годин.

Квиток з Дніпра до Хелма в купе коштуватиме майже 2,3 тис грн, з Києва – 1,27 тис грн.

Крім цього "Укрзалізниця" у грудні почне оновлювати приміське сполучення у Дніпрі – запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Для проєкту будуть використовуватися модернізовані на Київському електровагоноремонтному заводі електрички ЕПЛ2Т.

Обмін ламп розжарювання

З 5 грудня "Укрпошта" розширить програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Програма матиме два обмеження:

обміняти лампи зможуть пенсіонери;

програма працюватиме в усіх регіонах, окрім Київщини.

Щоб обміняти лампи, потрібно завітати до відділення "Укрпошти" з паспортом, ідентифікаційним кодом, пенсійним посвідченням та своїм телефоном.

Детальніше про цю програму та про те, як здійснюється обмін ламп розжарювання, можна почитати у матеріалі.

Проведення податкових перевірок

З 1 грудня припиняє дію мораторій на податкові перевірки. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Важливо: до кінця наступного року перевірки діятимуть тільки для певних категорій бізнесу.

Спершу перевірятимуть бізнес, який продає підакцизні товари: алкоголь, сигарети, бензин. Перевірки стосуватимуться й азартних ігор.

Крім цього під перевірки потраплять ті, хто надає фінансові чи платіжні послуги, й іноземці, які мають підрозділи в Україні.

Водночас платників єдиного податку I та II груп ФОП не перевірятимуть. До цього списку додали ще тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території й був вимушений релокуватися.

Призначення платежу для сплати єдиного податку

З 1 грудня 2023 року для юридичних осіб та ФОПів зміняться вимоги щодо призначення платежу для сплати єдиного податку.

У грудні у реквізиті платіжок потрібно зазначати:

код сплати податків та ЄСВ;

назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Тобто тепер обов’язкових полів буде 2. Водночас 1 поле – для платників на єдиний рахунок.

Для сплати ЄП I та II групам у полі "Призначення платежу" потрібно вказати: 101 єдиний податок за грудень 2023 року.

Сплата ЄП III група – по-новому у реквізиті "Призначення платежу" потрібно зазначити: 101 єдиний податок за ІV квартал 2023 року.

Сплата ЄСВ зазначається схоже: 101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року.

Водночас поки що платників податків не штрафуватимуть за порушення правил під час заповнення реквізиту.

Економічна правда