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В УЗ анонсували запуск Dnipro City Express із модернізованими електричками

Вівторок, 28 листопада 2023, 11:59 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

"Укрзалізниця" у грудні почне оновлювати приміське сполучення у Дніпрі - запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

У компанії обіцяють детальніше розповісти про новий проєкт перед запуском, але додали, що будуть використовуватися модернізовані на Київському електровагоноремонтному заводі електрички ЕПЛ2Т.

 
фото: уз

Так, 28 листопада з Києва у Дніпро вирушив другий поїзд 2006 року випуску - він оснащений пандусами, має місця для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, місця для велосипедів, а також - порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

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"Це вже другий поїзд постійного струму серії ЕПЛ2Т, модернізований для Придніпровської залізниці. Ще 2 поїзди серії ЕПЛ вийдуть з завода до кінця року.

Цей електропоїзд - уже 24-й, випущений з початку повномасштабного вторгнення. Вже сьогодні він вирушає до Дніпра, де у грудні разом зі своїм поїздом-близнюком стане на перший з маршрутів системи Dnipro City Express", - зазначили в УЗ.

Економічна правда

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