Шурма заявив про "високу ймовірність" санкцій і конфіскації активів "Київстару"

Ростислав Шурма фото Дмитра Ларіна

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив про "високу ймовірність" ухвалення санкцій щодо "Київстару" з подальшою конфіскацією компанії.

Про це Шурма сказав в інтерв'ю ЕП.

"Там зараз відповідні служби вивчають наявність правової ситуації. Я думаю, що є висока ймовірність прийняття санкцій з подальшою конфіскацією цієї компанії", - прокоментував ситуацію з "Київстаром" заступник керівника ОП.

На уточнююче питання, йдеться про частку в компанії чи повну конфіскацію, Шурма відповів: "Це зараз вивчають юристи. Тобто це не є моє рішення чи чиєсь індивідуальне, це колективний аналіз, який здійснює велика кількість інституцій".

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Нагадаємо:

Колишній держсекретар США Майк Помпео обійняв посаду незалежного невиконавчого директора компанії "Київстар".

Раніше повідомлялось, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

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Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім "Київстар", є ще один мобільний оператор – lifecell.

Згодом стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів Київстар і lifecell, який тепер стосується лише часток, що контролюються російськими олігархами.

У жовтні також повідомлялось, що Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду стосовно стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана в дохід України, зокрема, частини мобільного оператора "Київстар".

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Економічна правда