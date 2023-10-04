МВФ очікує зростання економіки України у 2023 році близько 3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який у червні покращив прогноз зростання ВВП України цього року, оцінює зростання економіки на рівні 3%.

Про це під час пресконференції повідомив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%", – сказав Епштейн.

На його думку, основним фактором зростання є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення "зернового коридору" йому не сприяє.

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"Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме", – заявив представник МВФ.

Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими, йдеться про помірні темпи зростання економіки.

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Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу свого постійного представництва в Києві.

Повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 25 вересня у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Найближчими тижнями МВФ продовжить взаємодію з українською владою в рамках підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF, загалом позитивно оцінюючи її виконання.

Крім цього у МВФ повідомили, що вони зосереджені на другому перегляді програми розширеного фінансування з Україною, для чого необхідне ухвалення законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок.







