Мінфін від розміщення ОВДП залучив 15,5 мільярдів: ставки знизились

unsplash

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 31 жовтня залучило до бюджету 15,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення через 8 місяців під 17,08% залучили 2,7 млрд грн.

Водночас папери з терміном погашення 1,7 року розмістили під 18,03% - вдалось залучити 4,2 млрд грн (ставка знизилась із 18,15%).

Реклама:

А трирічні ОВДП під 18,82% (ставка знизилась із 19%) розмістили на 5,1 млрд грн.

Також Мінфін розмістив річні доларові облігації під 4,71% - вдалось залучити 96 млн дол (ставка знизилась із 4,79%).

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 24 жовтня залучило до бюджету 22,9 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 17 жовтня залучило до бюджету 9,227 млрд грн.