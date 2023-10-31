Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін від розміщення ОВДП залучив 15,5 мільярдів: ставки знизились

Вівторок, 31 жовтня 2023, 18:45 - Олексій Павлиш
 
unsplash

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 31 жовтня залучило до бюджету 15,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення через 8 місяців під 17,08% залучили 2,7 млрд грн.

 

Водночас папери з терміном погашення 1,7 року розмістили під 18,03% - вдалось залучити 4,2 млрд грн (ставка знизилась із 18,15%).

Реклама:

А трирічні ОВДП під 18,82% (ставка знизилась із 19%) розмістили на 5,1 млрд грн.

Також Мінфін розмістив річні доларові облігації під 4,71% - вдалось залучити 96 млн дол (ставка знизилась із 4,79%).

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 24 жовтня залучило до бюджету 22,9 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 17 жовтня залучило до бюджету 9,227 млрд грн.

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.

Економічна правда

Мінфін ОВДП
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Україна в жовтні залучила від партнерів 2,8 мільярда доларів бюджетної підтримки 31 жовтня 2023, 15:53
Мінфін від розміщення ОВДП залучив 23 мільярди: ставки знизились 24 жовтня 2023, 19:55
До держбюджету надійшли чергові 1,5 мільярда євро макрофіну від ЄС 23 жовтня 2023, 14:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті