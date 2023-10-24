Мінфін від розміщення ОВДП залучив 23 мільярди: ставки знизились
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 24 жовтня залучило до бюджету 22,9 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення облігацій з терміном погашення через 1 рік під 17,27% залучили 3,5 млрд грн (ставка знизилась із 17,53% минулого тижня).
Водночас папери з терміном погашення 1,7 року розмістили під 18,15% - вдалось залучити 4,2 млрд грн (ставка знизилась із 18,25%).
А трирічні ОВДП під 19% (ставка знизилась із 19,19%) розмістили на 4,785 млрд грн.
Також Мінфін розмістив річні доларові облігації під 4,79% - вдалось залучити 286 млн дол.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 17 жовтня залучило до бюджету 9,227 млрд грн.
З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.
Економічна правда