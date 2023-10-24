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Мінфін від розміщення ОВДП залучив 23 мільярди: ставки знизились

Вівторок, 24 жовтня 2023, 18:55 - Олексій Павлиш
 
Unsplash

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 24 жовтня залучило до бюджету 22,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення через 1 рік під 17,27% залучили 3,5 млрд грн (ставка знизилась із 17,53% минулого тижня).

 

Водночас папери з терміном погашення 1,7 року розмістили під 18,15% - вдалось залучити 4,2 млрд грн (ставка знизилась із 18,25%).

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А трирічні ОВДП під 19% (ставка знизилась із 19,19%) розмістили на 4,785 млрд грн.

Також Мінфін розмістив річні доларові облігації під 4,79% - вдалось залучити 286 млн дол.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 17 жовтня залучило до бюджету 9,227 млрд грн.

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.

Економічна правда

Мінфін ОВДП облігації
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