Мінфін від розміщення ОВДП залучив понад 9 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 17 жовтня залучило до бюджету 9,227 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що від розміщення облігацій з терміном погашення через 1 рік під 17,53% залучили 1,067 млрд грн.

Водночас папери з терміном погашення 1,7 року розмістили під 18,35% - вдалось залучити 3,175 млрд грн.

Реклама:

А трирічні ОВДП під 19,19% (ставка не змінилась) розмістили на 5,036 млрд грн.

інфоргафіка: Мінфін

Загалом Мінфін розмістив облігації на суму понад 9,2 млрд гривень.

Нагадаємо:

Реклама:

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.