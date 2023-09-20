У Мінфіні підрахували, скільки коштів з початку війни українці вклали в ОВДП

З початку великої війни громадяни та український бізнес збільшили обсяг куплених облігацій внутрішньої державної позики на 60,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На 20 вересня фізособи збільшили обсяг портфелю ОВДП на 22,2 млрд грн до 47,7 млрд грн. Юридичні особи – на 39,9 млрд грн до 120,5 млрд грн.

Представники територіальних громад збільшили обсяг куплених військових ОВДП на 2,2 млрд грн – до 2,3 млрд грн.

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У Мінфіні підкреслили, що сума коштів, які місцева влада вклала в ОВДП дорівнює лише 1,14% від обсягу невикористаних залишків місцевих бюджетів на рахунках. З початку цього року залишки збільшилися на 86,4 млрд грн і станом на 1 вересня 2023 року складають 201,8 млрд грн.

У травні цього року уряд ухвалив Постанову № 523, якою мав намір залучити місцеві органи влади акумулювати частину невикористаних залишків у військових облігаціях.

"Тепер громади можуть розміщувати кошти на строкових депозитах тільки у випадку придбання державних цінних паперів на суму в розмірі 50 відсотків загального обсягу коштів, які розміщуються на депозитах.

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Проте місцеві органи влади знизили обсяг придбаних облігацій з 3,7 до 2,3 млрд грн за останні місяці, попри очікування щодо збільшення їхньої участі у фінансуванні видатків державного бюджету", – додали у міністерстві.

У Мінфіні наголосили, що внутрішні надходження та військові облігації – це два важливі інструменти фінансування ЗСУ та закликали інвестувати у військові ОВДП.

"Зручні цифрові рішення для придбання облігацій, ринкова дохідність, яка перевищує інфляційні очікування, 100% гарантія повернення коштів від держави, висока ліквідність та відсутність податку на прибуток від ОВДП роблять військові облігації найбільш привабливим інструментом на ринку", – резюмували в Мінфіні.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 19 вересня, розмістило облігації на суму понад 14,7 млрд грн в еквіваленті.