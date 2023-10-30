Після націоналізації Sense Bank українці довірили банку 11 мільярдів

сенс банк

Після націоналізації Sense Bank українці відкрили в банку понад 100 тисяч вкладів загальною сумою близько 11 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Крім цього, за 100 днів після націоналізації банку 80% роздрібних клієнтів повторно розмістили свої заощадження на депозитних рахунках банку.

"Рівень довіри корпоративних клієнтів до Sense Bank після зміни власника суттєво зріс. Це підтверджується збільшенням залишків на рахунках юридичних осіб. З моменту націоналізації банк зріс у пасивах юридичних осіб із 18,8 млрд грн до 36,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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Так, приріст пасивів МСБ склав 29%, а портфель корпоративного бізнесу збільшився на 95%. Участь підприємств державного сектора у структурі пасивів банку тепер становить близько 23%.

Також Sense Bank відновив участь у програмі підтримки мікро- та малого підприємництва в Україні "Доступні кредити 5-7-9". Корпоративний блок наразі розглядає понад 160 кредитних заявок від чинних та потенційних клієнтів на загальну суму понад 18 млрд грн.

Також заявку банку на участь у державній програмі кредитування "єОселя" погодила Українська фінансова житлова компанія.Після підписання Генеральної угоди з ПАТ "Укрфінжитло" банк надаватиме позичальникам іпотечні кредити терміном від 1 до 20 років за відсотковими ставками 3% або 7% річних.

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Нагадуємо:

Впродовж доби після націоналізації "Сенс Банку" клієнти відкрили депозитних вкладів на загальну суму 330 млн грн – понад утричібільше, ніж за добу до цього.

Кабінет Міністрів 21 липня ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним під управлінням Міністерства фінансів.

21 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію в "Сенс Банк".

Напередодні правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови.

Економічна правда