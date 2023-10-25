Засновник Evergrande втратив 98% статків – Bloomberg

Хуей Ка Ян bloomberg

Статки засновника кризового китайського забудовника Evergrande Хуей Ка Яна впали до нового мінімуму на тлі нових проблем компанії.

Про це пише Bloomberg.

Так, за даними Bloomberg Billionaires Index, його статки впали на 98% - до 979 млн дол, а акції його обтяженого боргами девелопера торгуються лише по 0,24 гонконгських доларів (3 центи) за штуку.

Акції China Evergrande впали на 86% з моменту відновлення торгів наприкінці серпня.

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"Хоча статки Хуея можуть здатися незначними в контексті розслідування ймовірних злочинів, скоєних магнатом, вартість його активів викликає жвавий інтерес у кредиторів, які прагнуть обмежити втрати від одного з найбільших корпоративних крахів в історії Китаю.

Це падіння також є ще однією ілюстрацією того, наскільки сильно впав Хуей після того, як більше десяти років очолював бум на ринку нерухомості в країні", - пише агентство.

За даними Bloomberg, колись Хуей Ка Ян був другою найбагатшою людиною в Азії зі статками на піку в 42 млрд дол у 2017 році, але відтоді його статки впали на 98%.

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Засновник Evergrande зараз перебуває під наглядом поліції, що залишає його імперію в підвішеному стані без чіткого плану реструктуризації.

"Наступне випробування цього місяця може майже знищити його статки. Найзаборгованіший девелопер у світі постане перед судом у Гонконзі 30 жовтня, де розглядатиметься клопотання про ліквідацію фірми", - пише агентства.

За словами Джонатана Лейча, партнера гонконгської юридичної фірми Hogan Lovells, якщо буде прийнято рішення про ліквідацію, будуть призначені ліквідатори, які конвертують активи Evergrande в кошти на користь усіх кредиторів.

"Потенційно, кредитори в кінцевому підсумку стануть власниками бізнесу, а акціонери будуть "знищені"", - сказав Лейч. Проте, якщо Хуей залишиться в компанії, щоб провести реструктуризацію, він може отримати певну частку капіталу як стимул, сказав юрист.

Ще одним поворотом стало те, що дружина Хуея, Дінг Юмей, була вказана як незалежна третя сторона в серпневій декларації, що натякає на розлучення і поділ активів.

Дін володіє 6% акцій Evergrande вартістю близько 24 мільйонів доларів через компанію на Британських Віргінських островах, яка повністю належить їй.

Раніше її частка була зарахована як частка подружжя Хуей в документах Evergrande, а тепер Дінг вказана як окремий бенефіціарний власник. Невідомо, як Хуей розділив з нею активи.

Представник Evergrande не надав коментарів агентству.

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Нагадаємо:

Китайський мільярдер та голова девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Ян знаходиться під домашнім арештом та наглядом поліції.

Акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями.

Китайський девелопер Evergrande заявив, що, у зв'язку з розслідуванням щодо її флагманського підрозділу Hengda Real Estate Group, він не зміг виконати вимоги для випуску нових облігацій в рамках плану реструктуризації боргу.

Економічна правда