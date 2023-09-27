Дефолт Evergrande: голова компанії перебуває під домашнім арештом - Bloomberg

Китайський мільярдер та голова девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Янь знаходиться під домашнім арештом та наглядом поліції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Хуей був затриманий китайською поліцією на початку цього місяця та перебуває під наглядом у визначеному місці, розповіли співрозмовники агентства.

Чому Хуей перебуває під так званим домашнім наглядом незрозуміло.

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Цей крок є останньою ознакою того, що історія з найбільшим боржником у світі забудовників увійшла в нову фазу, пов’язану з системою кримінального правосуддя, після того, як на початку цього місяця влада затримала деяких співробітників його відділу управління капіталом, а також затримала двох колишніх керівників.

Це додає питань щодо долі Evergrande після того, як невдачі в плані реструктуризації останніми днями сколихнули фінансові ринки та підвищили ризик ліквідації.

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Evergrande перебуває в центрі багаторічної кризи нерухомості, яка завдала шкоди китайській економіці та підірвала довіру до ринку житла. У п’ятницю забудовник заявив, що скасував зустрічі ключових кредиторів і повинен переглянути свій план реструктуризації свого офшорного боргу.

Відтоді компанія виявила, що не змогла відповідати нормативним вимогам для випуску нових облігацій — ключового компонента капітального ремонту боргу — у той час як її материковий підрозділ не зміг погасити боргові зобов’язання.

Компанію чекає слухання 30 жовтня в суді Гонконгу, яке потенційно може призвести до її ліквідації.

У середу акції Evergrande впали на 19% до 0,32 гонконгського долара. Ціни на доларові облігації компанії залишаються на дуже поганому рівні нижче 5 центів.

Хуей перетворив Evergrande на найбільшого забудовника Китаю, скориставшись фінансовими важелями для купівлі величезних земельних ділянок і залучення конкурентів, перш ніж розгалужуватися в галузях, починаючи від бутильованої води до професійного футболу та електромобілів.

Колись він був другою найбагатшою людиною в Азії. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Хуея зараз становлять близько 1,8 мільярда доларів, тоді як у 2017 році вони становили 42 мільярдів доларів. Зобов'язання Evergrande становлять 2,39 трильйона юанів (327 мільярдів доларів).

64-річний чоловік був членом Комуністичної партії Китаю понад 30 років. У 2008 році його обрали членом Китайської народної політичної консультативної конференції, елітної групи, до складу якої входять урядовці та найвідоміші бізнесмени. Пізніше він отримав ще два п'ятирічні терміни.

Ситуація погіршилась у 2021 році, коли Evergrande офіційно стала неплатником, а влада рідної провінції Гуандун провела те, що мало стати однією з найбільших реструктуризацій боргу в країні.

Центральний банк Китаю поклав провину за крах Evergrande на "власне погане керівництво" та "безрозсудну експансію", а уряд закликав Хуея використати свій статок, щоб допомогти повернути кошти інвесторам.

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Нагадуємо:

Акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями.

Китайський девелопер Evergrande заявив, що, у зв'язку з розслідуванням щодо її флагманського підрозділу Hengda Real Estate Group, він не зміг виконати вимоги для випуску нових облігацій в рамках плану реструктуризації боргу.