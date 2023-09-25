План реструктуризації боргу Evergrande "загальмував" – акції компанії впали на 24%

reuters

Китайський девелопер Evergrande заявив, що, у зв'язку з розслідуванням щодо її флагманського підрозділу Hengda Real Estate Group, вона не змогла виконати вимоги для випуску нових облігацій в рамках плану реструктуризації боргу.

Про це пише Reuters.

Підрозділ Evergrande перевірявся китайським регулятором цінних паперів за підозрою в порушенні правил розкриття інформації.

Станом на кінець липня несплачені борги Hengda Real Estate становили близько 277,5 мільярдів юанів (38 мільярдів доларів США) - йшлося про 1 931 судову справу, що перебувала на розгляді.

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"Власникам цінних паперів компанії та потенційним інвесторам компанії рекомендується проявляти обережність при роботі з цінними паперами компанії", - заявив голова правління China Evergrande Group Хуей Ка Ян у недільному повідомленні на Гонконгській фондовій біржі.

Маючи загальну суму зобов'язань у понад 300 мільярдів доларів, включаючи офшорні борги, Evergrande опинилася в центрі кризи у сфері нерухомості, в якій за останній рік кілька китайських девелоперів оголосили дефолт, що змусило багатьох з них розпочати переговори про реструктуризацію боргів.

Як додає Reuters, останні проблеми Evergrande Group з прийняттям довгоочікуваного плану реструктуризації боргу призвели до розпродажу її акцій і акцій аналогічних компаній 25 вересня, оскільки знову з'явилися побоювання з приводу постраждалого від кризи сектора нерухомості.

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Evergrande, найбільший у світі девелопер з найбільшою заборгованістю, який став символом китайської кризи на ринку нерухомості, працює над тим, щоб отримати схвалення кредиторів на план реструктуризації боргу після дефолту в 2021 році.

Згідно з планом, оприлюдненим у березні цього року, Evergrande запропонувала кредиторам варіанти, включаючи обмін їхніх поточних боргових зобов'язань на нові облігації з терміном погашення від 10 до 12 років.

Несподіваним стало те, що пізно ввечері 24 вересня девелопер заявив, що не може випустити нові боргові зобов'язання через триваюче розслідування щодо його головної дочірньої компанії Hengda Real Estate Group Co Ltd.

На тлі цього акції Evergrande впали на 24% в понеділок, в той час як гонконгський індекс континентального сектора нерухомості Hang Seng торгувався на 3,7% нижче.

"План реструктуризації боргу загальмував і не може просуватися далі", - сказав директор з продажу UOB Kay Hian в Гонконзі Стівен Люн. "Інші варіанти, такі як конвертація боргу в акції інших компаній, що котируються на біржі, зараз також не розглядаються", - додав він.

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Економічна правда