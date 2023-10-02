Засновника китайської Evergrande підозрюють у переведенні активів у офшори – WSJ

Хуей Ка Ян Фото: Bloomberg

Мільярдер, засновник китайської девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Ян перебуває під слідством за підозрою в переведенні активів в офшори, поки компанія намагалася закінчити незавершені проєкти.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

"Минулого тижня компанія оприлюднила інформацію про розслідування щодо свого засновника, але не надала жодних пояснень. Вона не відповіла на запитання протягом вихідних.

Evergrande, чиї плани реструктуризації мільярдних боргів зазнали краху, є одним з багатьох девелоперів, які намагаються відновити свої позиції через три роки після того, як луснула житлова бульбашка в Китаї. По мірі того, як накопичуються погані новини в секторі, економісти та інвестори все частіше закликають до більш скоординованих заходів, щоб відновити довіру і допомогти забудовникам погасити свої борги", - пише газета.

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Так, багато експертів вважають, що вирішення кризи може потребувати значного втручання уряду, як це було зроблено у США під час фінансової кризи у 2008 році.

"Уряд повинен зробити більш рішучі кроки, щоб очистити проблемний сектор нерухомості, дозволивши розподілити збитки між забудовниками, банками та іншими зацікавленими сторонами", - сказав колишній головний економіст UBS і співробітник Китайського центру Оксфордського університету Джордж Магнус.

Поглиблення похмурої ситуації на ринку нерухомості, який в останні роки становив до чверті економіки Китаю, загрожує звести нанівець нещодавні покращення у виробництві та інших секторах, ставлячи під загрозу сподівання на економічне відновлення Китаю, додають аналітики.

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Багато економістів попереджають, що в довгостроковій перспективі тривалий спад на ринку нерухомості може призвести до тривалого періоду стагнації в економіці Китаю. Це може перекинутися на світову економіку у вигляді слабшого попиту на сировинні товари.

У серпні у річному вимірі інвестиції в нерухомість в Китаї впали на 8,8%. А у вересні продажі житла 100 найбільших забудовників Китаю знизилися на 29% порівняно з минулим роком. Серед інших забудовників, що зазнають труднощів, - Country Garden, який колись вважався одним із найстабільніших у Китаї.

"На ринку нерухомості панує безлад", - сказав виконавчий директор економічної дослідницької фірми China Beige Book Ліланд Міллер.

"Інформаційний офіс Державної ради, який відповідає на запити ЗМІ щодо керівництва Китаю, не одразу відповів на запитання. У минулому китайські чиновники заявляли, що західні політики і ЗМІ перебільшують економічні проблеми країни, і що вони працюють над тим, щоб принести стабільність в індустрію нерухомості.

Уряд зосередився на скромних кроках, щоб утримати ринок від розвалу, водночас відкладаючи вирішення багатьох найгірших проблем", - додає видання.

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Нагадаємо:

Китайський мільярдер та голова девелоперської компанії China Evergrande Group Хуей Ка Ян знаходиться під домашнім арештом та наглядом поліції.

Акції китайської Evergrande Group впали другу сесію поспіль, знизившись на 8% після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями.

Китайський девелопер Evergrande заявив, що, у зв'язку з розслідуванням щодо її флагманського підрозділу Hengda Real Estate Group, він не зміг виконати вимоги для випуску нових облігацій в рамках плану реструктуризації боргу.

Економічна правда