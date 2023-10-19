Новини 19 жовтня: Рада ухвалила бюджет-2024 в першому читанні, компанії з ЄС в обхід санкцій допомагають Росії

Про держбюджет. Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік в першому читанні.

Про обхід санкцій. Низка європейських компаній в обхід санкцій ЄС відіграли критично важливу роль у розбудові Росією "Арктик СПГ 2" - нового масштабного проєкту з видобутку та скраплення природного газу на крайній півночі Сибіру.

Про імпорт РФ. Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.

Про енергооб’єкти. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 17 жовтня 2023 року "Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій".

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Про видатки бюджету 2023. Президент Володимир Зеленький підписав закон №10038, яким вносяться зміни до цьогорічного бюджету, а саме збільшуються видатки на оборону та безпеку на понад 300 мільярдів гривень.

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