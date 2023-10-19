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Депутати ухвалили бюджет-2024 в першому читанні

Четвер, 19 жовтня 2023, 12:48 - Лія Ільченко

Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік в першому читанні.

За ухвалення головного кошторису країни в першому читанні голоси віддали 285 народних депутатів.

За словами заступника голови фінкомітету ВР Ярослава Железняка, найбільше голосів за проєкт бюджету віддала фракція "Слуга народу" - 200.

Також за проєкт бюджету голоси віддали:

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  • "Платформа за життя та мир" - 17,
  • "За майбутнє" - 14,
  • "Голос" - 16,
  • "Довіра" - 16,
  • "Відновлення України" - 11,
  • "Позафракційні" - 11.

Фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" за проєкт бюджету не віддали жодного голосу.

За словами Ярослава Железняка, парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік.

"Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проєкт бюджету", - зазначив депутат

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Основні показники проєкту бюджету у першому читанні виглядають наступним чином:

  • доходи – у сумі 1,746 трлн грн,
  • видатки – у сумі 3,308 трлн грн,
  • граничний обсяг дефіциту – у сумі 1,593 трлн грн.

Нагадуємо:

До першого читання у депутатів було щонайменше 1620 пропозицій до проєкту державного бюджету на 2024 рік, якими передбачалося збільшення видатків держбюджету на додаткову суму 12,5 трильйонів гривень.

бюджет Верховна рада
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