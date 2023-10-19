Зеленський підписав збільшення видатків бюджету-2023
Четвер, 19 жовтня 2023, 19:53 -
Президент Володимир Зеленький підписав закон №10038, яким вносяться зміни до цьогорічного бюджету, а саме збільшуються видатки на оборону та безпеку на понад 300 мільярдів гривень.
Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:
- Міноборони - на 211 млрд грн;
- МВС - на 79 млрд грн;
- Мінсоцполітики - на 16,5 млрд грн;
- МЗС - на 1,3 млрд грн;
- Мінстратпром - на 4,3 млрд грн;
- СБУ - на 4,2 млрд грн;
- ГУР - на 2,5 млрд грн;
- Міністерство освіти - на 572 млн грн;
- ДСЗІ - на 570 млн грн;
- Службу зовнішньої розвідки - на 500 млн грн;
- УДО - на 230,5 млн грн;
- Міненерго - на 350 млн грн;
- БЕБ - на 219 млн грн.
Таким чином видатки державного бюджету на 2023 рік вперше перевищать 3,39 трлн грн, а дефіцит держбюджету становитиме понад 2 трлн грн.
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Нагадуємо:
Верховна Рада на засіданні 6 жовтня ухвалила в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень.
Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала законопроєкт у першому читанні.
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