Зеленський підписав збільшення видатків бюджету-2023

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Президент Володимир Зеленький підписав закон №10038, яким вносяться зміни до цьогорічного бюджету, а саме збільшуються видатки на оборону та безпеку на понад 300 мільярдів гривень.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:

Міноборони - на 211 млрд грн;

МВС - на 79 млрд грн;

Мінсоцполітики - на 16,5 млрд грн;

МЗС - на 1,3 млрд грн;

Мінстратпром - на 4,3 млрд грн;

СБУ - на 4,2 млрд грн;

ГУР - на 2,5 млрд грн;

Міністерство освіти - на 572 млн грн;

ДСЗІ - на 570 млн грн;

Службу зовнішньої розвідки - на 500 млн грн;

УДО - на 230,5 млн грн;

Міненерго - на 350 млн грн;

БЕБ - на 219 млн грн.

Таким чином видатки державного бюджету на 2023 рік вперше перевищать 3,39 трлн грн, а дефіцит держбюджету становитиме понад 2 трлн грн.

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Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 6 жовтня ухвалила в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала законопроєкт у першому читанні.

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