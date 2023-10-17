"Нічого не дано просто так": Марченко про ймовірність допомоги від МВФ "авансом"

Міжнародний валютний фонд попри війну навряд чи піде на зустріч Україні в питанні виконання умов програми розширеного фінансування (EFF) та надаватиме фінансову допомогу "авансом".

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Укрінформ.

"Я не готовий зараз сказати, що до нас можуть поставитися поблажливо, якщо ми суттєво підірвемо зобов’язання і не виконаємо те, що маємо зробити. Я не впевнений, що нам можуть піти назустріч – попри те, що у нас війна", - зазначив міністр.

Він додав, що контекст міжнародних дискусій щодо України певним чином змінюється, і на це треба зважати.

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"Нічого не дано просто так, і ніхто нічого не гарантує. У кулуарах все більше й більше проводиться дискусій, у яких питання України – це лише одна з тем у міжнародному порядку денному", - констатував Марченко.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд у ході підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) відзначив щонайменше три важливі досягнення України, пов’язаних зі стабілізацією економіки.

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили 14 млн дол.

Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.