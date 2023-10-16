Новини 16 жовтня: майно аеропорту "Одеса" арештували, графіки відключень поки не застосовуватимуть

Про опалювальний сезон. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ 16 жовтня розпочинає підключення до тепла житлових будинків.

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.

Про графіки відключень. Міністерство енергетики спростувало інформацію про застосування в Україні стабілізаційних графіків відключення електроенергії, наразі ресурсу достатньо для потреб споживачів.

Про аеропорт "Одеса". Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса".

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Про "Центренерго". Фонд держмайна України запропонував п'ять кандидатур у члени наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Ексклюзив ЕП

Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників. Як подолати дефіцит робочої сили?

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Чи справді Україну спіткав кадровий голод і звідки державі брати мільйони працівників.