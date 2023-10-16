У Міненерго спростували введення графіків відключення електроенергії
Міністерство енергетики спростувало інформацію про застосування в Україні стабілізаційних графіків відключення електроенергії, наразі ресурсу достатньо для потреб споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
У відомстві зауважили, що така інформація масово шириться в останні дні напередодні опалювального сезону.
"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни", - зазначили в Міненерго.
У міністерстві уточнили, що вони можливі виключно у випадку масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.
Наразі енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.
У Міненерго закликали громадян бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.
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Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що міністерство енергетики України не планує застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня.
Економічна правда