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У Міненерго спростували введення графіків відключення електроенергії 

Понеділок, 16 жовтня 2023, 16:08 - Анастасія Жарикова

Міністерство енергетики спростувало інформацію про застосування в Україні стабілізаційних графіків відключення електроенергії, наразі ресурсу достатньо для потреб споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У відомстві зауважили, що така інформація масово шириться в останні дні напередодні опалювального сезону.

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни", - зазначили в Міненерго.

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У міністерстві уточнили, що вони можливі виключно у випадку масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.

Наразі енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.

У Міненерго закликали громадян бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що міністерство енергетики України не планує застосовувати графіки відключень електроенергії з 1 жовтня.

Економічна правда

Міненерго електроенергія
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