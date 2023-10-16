ФДМУ запропонував 5 кандидатур у члени наглядової ради "Центренерго": що про них відомо

Фонд держмайна (ФДМ) України запропонував п'ять кандидатур у члени наглядової ради (НР) ПАТ "Центренерго".

Про це повідомляють у системі розкриття інформації SMIDA.

Як представників держави в особі ФДМ у члени НР "Центренерго" запропоновано кандидатури Андрія Готи та Віктора Буська.

Своєю чергою, як незалежних членів наглядової ради запропоновано кандидатури Граніга Корнеліуса Роберта, Бен Дора Йонатана та Юлії Рибак.

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Зазначені кандидатури будуть винесені на розгляд дистанційних позачергових зборів акціонерів 20 жовтня 2023 року.

Андрій Гота

Гота відомий зв'язками з Офісом президента. Зокрема, очолював кабінет керівника Офісу Президента України.

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За даними руху "Чесно", станом на вересень 2023 року Гота працює штатним радником Офісу президента.

Раніше також працював головним спеціалістом - першим секретарем з економічних питань у Посольстві України в США.

Віктор Бусько

Бусько народився і виріс у Маріуполі. Має великий послужний список роботи в компаніях Ріната Ахметова. Зокрема, працював комерційним директором "Азовсталі", директором із закупівель і комерційним директором Харцизького трубного заводу, що входить до групи "Метінвест".

За даними руху "Чесно", був членом політичної партії "Опозиційний блок".

Бусько працював головою попереднього складу наглядової ради "Центренерго". Також, він працював головою комісії з припинення, виконувачем обов'язків генерального директора АТ "Електроважмаш".

На даний момент Бусько - директор департаменту розвитку та інвестицій держпідприємства "Ліси України".

Граніг Корнеліус Роберт

Крім того, що Граніг Корнеліус є генеральним директором консалтингової фірми K-Advisors з головним офісом в Австрії та представництвом в Україні, він також відомий як член правління "Райффайзен Банк Аваль".

Бен Дор Йонатан

Уродженець Києва.

Наразі є представником компанії YBD consulting services. Сайт компанії закритий для вільного доступу.

Водночас, згідно з інформацією у Linkedin, компанія надає послуги дизайну та налічує від 2 до 10 співробітників.

У відкритих джерелах можна також знайти інформацію, що Бен Дор Йонатан був головою Українського представництва Єврейського Національного Фонду ККЛ-Україна.

У 2010 році Бен Дор Йонатан обіймав посаду почесного консула Республіки Казахстан в Ізраїлі.

Юлія Рибак

На даний момент Рибак є співголовою Секретаріату Німецько-Українського енергетичного партнерства.

Згідно з інформацією у Linkedin, працювала радницею міністра енергетики України, співпрацювала з урядом з питань реформ енергетичного сектору.

Нагадуємо:

7 серпня 2023 року рішенням загальних зборів акціонерів "Центренерго" було затверджено новий склад наглядової ради товариства. Однак цей склад наглядової ради виявився перехідним - "до обрання нових незалежних кандидатів, використовуючи найкращі практики корпуправління".

У серпні незалежними членами було обрано Євгена Горкунова, Володимира Величка, Андрія Ткаченка, представниками від держави - Андрія Готу та Віктора Буська.

Держава в особі ФДМ є власником 289 205 117 простих іменних акцій ПАТ "Центренерго", що становить 78,289% його статутного капіталу.