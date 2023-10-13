В "Укрбуді" оголосили про відновлення роботи під новим брендом

Один з найбільших забудовників країни Державне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" оголосив про відновлення роботи, але компанія має намір змінити назву, дискредитовану екскерівником Максимом Микитасем.

Про це повідомив голова наглядової ради ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" Віктор Лещинський, передає "Інтерфакс-Україна".

Стратегія розвитку на п'ять років і нова назва "Укрбуду" будуть затверджені до 1 січня 2024 року.

"Назву визначено, але ми зможемо її озвучити після її узгодження (з Фондом держмайна, - ред.). Також обов'язково компанія подасть на реєстрацію торговельної марки за напрямами, якими займаємося, щоб унеможливити її використання в приватному секторі (як це сталося з компаніями, пов'язаними з Микитасем, - ред.)", - сказав Лещинський.

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Лещинський наголосив, що з середини літа цього року компанія отримала нове правління, менеджмент, що й дало змогу розпочати реформи.

"Найближчим часом маємо отримати на ринку абсолютно конкурентоспроможного державного оператора будівництва", - сказав він.

За його голови правління ДАТ "Укрбуд" Андрія Ільїна, компанія активна вже сьогодні.

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"Зараз відновлюємо напрям будівництва. У нас уже в портфелі шість виграних тендерів, це об'єкти соціальної та інженерної інфраструктури", - повідомив Ільїн.

Водночас будівництво буде не єдиним напрямком діяльності оновлено "Укрбуду".

За словами Ільїна, крім безпосередньо будівництва важливими напрямами тепер є навчання робітничих спеціальностей, включно з атестацією та переатестацією, і робота проєктних інститутів.

"На базі освітніх комбінатів буде сформовано кваліфікаційні центри в кожному з регіонів - Запоріжжі, Кривому Розі, Одесі, Сумах і Дніпрі. Проєктні інститути у складі компанії, на жаль, були в занепаді. Зараз формується портфель замовлень. Я їздив регіонами, спілкувався зі структурними підрозділами, ми проговорили плани розвитку проєктного напряму", - сказав Ільїн.

Наразі стратегічний план розвитку компанії на п'ять років знаходиться на розгляді в органі управління - Фонді держмайна.

"Команда почала змінювати позиції та підходи в роботі. Наша мета - очистити механізми управління компанії, щоб прибрати всі корупційні ризики, щоб була прозора робота для всіх партнерів, з якими працюватимемо. Ми готові пройти будь-який потужний аудит. Хочемо впровадити сучасні технології менеджменту проєктами та налагодити той стан справ, щоб довіра до ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" була на найвищому рівні", - повідомив Віктор Лещинський.

Він наголосив, що підприємство має отримувати прибуток, тому активно опрацьовуються всі напрями будівництва, проєктування та підготовки відповідних кадрів з ефективного управління майном.

Нагадуємо:

У січні 2023 року Фонд держмайна отримав в управління "Укрбуд" як актив що не підлягає приватизації.

"Укрбуд" - це державна корпорація, яка існує з 1991 року і займається промисловим будівництвом в регіонах України.

Під час керівництва компанією протягом 2010-2016 років скандальним президентом Максимом Микитасем девелоперським бізнесом "Укрбуду" насправді займалася приватна компанія "Укрбуд девелопмент", яка працювала під "оболонкою" державного бренду, але ніякого стосунку до держави не мала.

Мова йшла про те, що приватна компанія використовувала державний бренд, а бізнес будувала приватна компанія.

Призначення Микитася відбулося через три місяці після обрання Віктора Януковича президентом.

У 2019 році компанія почала переносити терміни введення в експлуатацію будинків на рік і більше.

У листопаді 2019 року інвестори "Укрбуду" зареєстрували петицію на сайті президента, у якій закликали Володимира Зеленського розібратися в критичній ситуації навколо "Укрбуду", а в грудні влаштували мітинг під стінами Офісу президента.

У компанії "Укрбуд девелопмент" на стадії будівництва залишилося 26 об'єктів, 25 з них — житлові комплекси, один — бізнес-центр.

Згодом об'єкти "Укрбуду" були передані для добудови іншому столичному будівельному гіганту - компанії "Київміськбуд".

У лютому 2022 року стало відомо, що фінансова компанія "Житло-капітал", яка розпоряджалася коштами інвесторів "Укрбуду", припинила переказувати їх "Київміськбуду".

У квітні 2023 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила, що "Житло-капітал" передала кошти свого оперативного резерву ТОВ "Каса народної допомоги", яка є небанківською установою.

Регулятор вимагав від "Житло-капіталу" повернути кошти й розмістити 3,7 млрд грн на депозитах.

У серпні 2023 року Господарський суд Києва визнав ФК "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", що дало право інвесторам "Укрбуду" претендувати на відшкодування. 30 серпня 2023 року за участю ТОВ "ФК "Житло-Капітал" відбулися загальні збори кредиторів ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке перебуває в процедурі банкрутства.

У вересні 2023 року НКЦПФР офіційно оголосила про призупинення ліцензії фінансовій компанії "Житло-Капітал", яка відповідала за фінансування добудови об'єктів "Укрбуду".

Водночас після зупинення ліцензії "Житло-Капітал" не звільняється від виконання обов’язків, які передбачалися раніше укладеними договорами управління майном.

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