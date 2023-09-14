Гроші "Укрбуду" витрачались не за призначенням: НКЦПФР пояснила, з кого питати

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційно оголосила про призупинення ліцензії фінансовій компанії "Житло-Капітал", яка відповідала за фінансування добудови об'єктів "Укрбуду".

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Комісією встановлено, що компанія "Житло-Капітал" системно порушувала законні права своїх інвесторів:

використовувала кошти фонду фінансування будівництва не за цільовим призначенням,

не повідомляла вкладників у будівництво про перенесення строків здачі в експлуатацію об’єкта будівництва,

здійснювала фінансування об’єктів будівництва з 2015 року по теперішній час без наявності всіх необхідних документів, зокрема тих, що підтверджують право спорудження на земельній ділянці об'єкта житлового будівництва.

"До Комісії надходили численні скарги від довірителів щодо управителя фонду фінансування будівництва", - зазначили в НКЦПФР.

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Також Комісією встановлено, що "Житло-Капітал", порушуючи вимоги законодавства, зберігала оперативні резерви фонду фінансування будівництва на рахунках, відкритих у небанківській фінансовій установі ТОВ "Каса народної допомоги". Йдеться про кошти в розмірі близько 3,7 млрд грн.

При цьому НБУ анулював ліцензію "Каса народної допомоги" у березні 2021 року за місяць виключив товариство з Державного реєстру фінансових установ.

У повідомленні НКЦПФР наголошується, що після зупинення ліцензії "Житло-Капітал" не звільняється від виконання обов’язків, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном. Реклама:

Водночас з моменту зупинення ліцензії компанії заборонено створювати нові фонди фінансування будівництва, збільшувати кількість об’єктів будівництва в уже створених фондах та заборонено укладати нові договори з установниками управління майном.

Нагадуємо:

Тимчасом "Київміськбуд" хоче отримати 400 млн грн на добудову спадщини "Укрбуду", зокрема - від фінансової компанії "Житло-капітал".

Інвестори "Укрбуду" до 2019 року і пізніше переказували кошти на рахунки управителя ФФБ – фінансової компанії "Житло-капітал". З лютого 2022 року вона припинила переказувати кошти "Київміськбуду", повідомили в холдингу.

У квітні 2023 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що "Житло-капітал" передала кошти свого оперативного резерву ТОВ "Каса народної допомоги", яка є небанківською установою.

Регулятор вимагав від "Житло-капіталу" повернути кошти й розмістити 3,7 млрд грн на депозитах.

У серпні 2023 року Господарський суд Києва визнав ФК "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", що дало право інвесторам "Укрбуду" претендувати на відшкодування. 30 серпня 2023 року за участю ТОВ "ФК "Житло-Капітал" відбулися загальні збори кредиторів ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке перебуває в процедурі банкрутства.

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