Куди зникли гроші "Укрбуду"?

"Киевгорстрой", которому Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить недострои "Укрбуда", перешагнул экватор – принято более половины брошенных жилых комплексов – 12 объектов.

Это ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Солнечная Ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Гвардейский", Freedом, Lake hous, "Twin house, Urban park, "Академ Парк".

На всех из них идут работы, где-то уже на завершающей стадии, где-то на начальной. Кроме этого, в ближайшее время ожидаем передачи еще четырех объектов.

И хотя к этому времени планировалось принять уже все 22 объекта, мы столкнулись с множеством трудностей, о которых я подробно писал три месяца назад.

За это время удалось ввести в эксплуатацию три объекта: "Солнечная Ривьера", "Пектораль" (1-2 секции), "Новомостицкий".

Два первых из них уже получили почтовые адреса. Еще по двум – "Харьковский" и "Гармония" — на днях зарегистрированы текущие изменения в документацию и поданы документы в ГАСК.

Киевсовет освободил объекты "Укрбуда" от уплаты паевых взносов (которые и так отменяются с 1 января 2020 г.), тем самым сняв дополнительную финансовую нагрузку с объектов, многие из которых убыточны.

Министерство обороны наконец-то обратило внимание на проблемы инвесторов "Укрбуда".

Подписаны основные договора по двум из четырех объектов на землях обороны – Urban park, и "Оберег-2", по ЖК "Чарівне місто" идет внутреннее согласование в департаментах министерства.

По ЖК Art House Минобороны необходимо должным образом оформить земельный участок, чтобы "Киевгорстрой" мог принять его на законных основаниях.

Причем эти победы – заслуга не чиновников, а инвесторов-доверителей, которые вложили свои деньги в строительство и активно отстаивают свои права.

Они выходят на митинги, вникают в юридические и экономические нюансы, и показывают многим пример слаженной работы.

Теперь мы подходим к главной составляющей любого строительства – финансированию. У всех вопрос – за какие средства "Киевгорстрой" планирует закончить эти недострои?

Согласно первичному аудиту, общая сумма, необходимая на завершение всех объектов – 8,45 млрд грн, из них нереализованной недвижимости и доплат – 6,36 млрд, и дефицит примерно в 2,1 млрд.

Как эта цифра изменится, мы поймем после полной передачи всех объектов и тогда обратимся к Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) с предложением по выкупу квартир. Нами подготовлена первичная документация, проработано распоряжение.

Сейчас строительство идет за счет продажи квартир в этих объектах – каждый ЖК финансирует сам себя.

Договора новые клиенты заключают с "Киевгорстроем", а значит каждая гривна пойдет на стройку, эти деньги под контролем.

Чего нельзя сказать о второй важной части финансирования – доплат по рассрочкам от клиентов, по купленным ранее квартирам у Фонда финансирования строительства (ФФС), которыми управляет компания "Житло-Капитал".

В полном пакете документов для передачи объектов "Укрбуда" "Киевгорстрою" есть и договора, по которым "Житло-Капитал" обязуются перечислять эти доплаты "Киевгорстрою" для финансирования строительства. Но по ряду объектов делать это они не торопятся.

Нюанс в том, что ранее клиент никаких договоров непосредственно с "Укрбудом" не заключал, все сделки осуществлялись через "Житло-Капитал", управителя Фондов финансирования строительства.

Что такое ФФС? Это финансовое учреждение, которое заключает договор с застройщиком и обязуется финансировать строительство дома.

Причем по закону действует правило: один фонд – один объект. Нецелевое использование денег или перекидывание их с одного на другой запрещено.

Тем не менее, деньги с фондов на строительство потрачены не были, но куда-то исчезли. Куда? Это сейчас выясняют правоохранительные органы.

Но пока расследование идет вяло, "Житло-Капитал" продолжает играть в опасные игры.

То пытается передать объекты никому не известным застройщикам, которые согласятся на их схемы.

То под разными предлогами затягивают подписание документов на финансирование строительства ЖК, которые уже приняты "Киевгорстроем".

То отказываются от выполнения своих обязательств по гарантийным письмам перед инвесторами без всякого объяснения причин.

Почему так вольготно себя чувствуют люди, ответственные за то, что более 13 тысяч семей оказались без квартир, объяснить трудно, и ответ на этот вопрос должны давать следователи.

Но доверители, которые уже год борются за своё жилье, не должны снова оказаться заложниками ситуации и бездействия госорганов.