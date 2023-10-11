Держаудитслужба відповіла підприємствам ВПК: до вашого невиконання контрактів відношення не маємо 

У Держаудитслужбі кажуть, що не вимагали у підприємств ВПК повернути ніяких коштів, а обурення виробників було маніпулятивним, з метою перекласти на ревізорів відповідальність за невиконання контрактів.

Відповідна заява розміщена на сайті Державної аудиторської служби.

"Держаудитслужба не може вимагати повернення коштів від будь-кого, оскільки це не є її функцією. Згідно закону ми можемо лише фіксувати можливі порушення та надавати рекомендації якомога швидше усунути виявлені недоліки. Служба діє по закону і з вимогою повернути кошти до жодного підприємства не зверталась", - зазначила очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Вона назвала маніпуляціями всі спроби виробників перекласти відповідальність на державних аудиторів за невиконання профінансованих на 100% державних контрактів.

Реклама:

Як приклад Басалаєва навела ситуацію із КБ "Луч", ревізію якого проводить ДАСУ за зверненням правоохоронних органів.

Також зазначається, що Державна аудиторська служба з початку повномасштабного вторгнення РФ виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни.

Нагадуємо:

Реклама:

Виробник ракет "Нептун" - Державне київське конструкторське бюро "Луч", вже двічі зверталося до уряду через дії Держаудитслужби.

Обурення виробників викликали висновки, які визнали порушенням включення прибутку до складу ціни на продукцію.

У КБ "Луч" наголошують, що за власні обігові кошти розробляють нові системи озброєння, ліквідовують наслідки ракетних ударів, відновлюють та замінюють пошкоджене обладнання та продукцію, здійснюють релокацію виробництва та нарощують виробничі потужності.

"Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманих в тому числі від державних контрактів. Дозволений розмір прибутку прямо передбачений постановою №363 від 3 березня 2021 року, чинною і зараз", - зазначає підприємство.