Мінфін залучив майже 21 мільярд від розміщення ОВДП

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Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 10 жовтня, розмістило облігації на майже 21 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, міністерство розмістило однорічні ОВДП під 17,54% на 1,3 млрд грн (ставка знизилась із 17,55% минулого тижня).

Також вдалось розмістити папери з терміном погашення 1 рік 7 місяців під 18,34% на 2,6 млрд грн (ставка знизилась із 18,35%).

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Водночас від продажу трирічних ОВДП вдалося залучити 5,018 млрд під незмінні 19,19% річних. Раніше НБУ вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки можуть покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

Крім цього, Мінфін розмістив однорічні доларові папери під 4,78%, залучивши 286 млн дол.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 3 жовтня, розмістило облігації на суму 11,9 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 19 вересня, розмістило облігації на суму понад 14,7 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня залучило 14,2 млрд грн в еквіваленті.

Економічна правда