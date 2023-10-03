Мінфін від розміщення ОВДП залучив майже 12 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 3 жовтня, розмістило облігації на суму 11,9 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Так, міністерство розмістило однорічні ОВДП під 17,55% на 3,9 млрд грн (ставка знизилась із 17,65% до 17,55%).

Також вдалось розмістити папери з терміном погашення 1 рік 7 місяців під 18,34% на 2,6 млрд грн.

Реклама:

Водночас від продажу трирічних ОВДП вдалося залучити 5,38 млрд під незмінні 19,19% річних. Раніше НБУ вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки можуть покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

А валютних ОВДП Мінфін цього разу не розміщував.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 19 вересня, розмістило облігації на суму понад 14,7 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 12 вересня залучило 14,2 млрд грн в еквіваленті.

Економічна правда