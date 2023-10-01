З українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією і залізною рудою
З портів Чорноморськ та Південний вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження.
Про це повідомив у Facebook віце-премʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За словами Кубракова, балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис тонн украінськоі агропродукціі та залізної руди.
Міністр додав, що у Великій Одесі чекають під завантаження 5 нових суден. "Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи", - зазначив він.
Нагадуємо:
Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".
Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.
26 вересня повідомлялось, що тимчасовим гуманітарним коридором у Чорному морі з Одеських портів вже вийшли сім суден.
Економічна правда