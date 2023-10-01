З українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією і залізною рудою

З портів Чорноморськ та Південний вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження.

Про це повідомив у Facebook віце-премʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Кубракова, балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тис тонн украінськоі агропродукціі та залізної руди.

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Міністр додав, що у Великій Одесі чекають під завантаження 5 нових суден. "Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи", - зазначив він.