Тимчасовий коридор: з України вже вийшло 7 суден

Тимчасовим гуманітарним коридором у Чорному морі з Одеських портів вже вийшли сім суден.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"За оновленими даними, новим коридором у нас уже вийшло 7 суден. Тобто це 7 із 7 успішних кейсів. Зайшло 2, вийшло 7. П'ять суден – це ті, що були тут до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, цей процес триває. Ми робимо все, щоб забезпечити безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах", – сказав Плетенчук.

Як пояснив речник ВМС, далі судна потрапляють до територіальних вод Румунії, Болгарії та Туреччини аж до Босфорської затоки.

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"Це вже територіальне море країн НАТО. І відповідно завдання вогневої поразки по цій території – це нанесення вогневої поразки по суверенній території цих країн. Тому на таке вони (росіяни, – ЕП) не можуть зважитися", – зазначив він.

У ВМС підкреслюють, що небезпека у Чорному морі на сьогодні залишається саме через авіацію та ракетне озброєння. Водночас корабельні угруповання ворог уже не заводить до акваторії, оскільки боїться їхнього знищення.

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Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.