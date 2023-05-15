Російські авіакомпанії почали рідше фіксувати несправності літаків – немає запчастин

Російська авіакомпанія "Аерофлот" випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники повинні вносити дані про технічні відмови і несправності обладнання салону в бортовий журнал (Cabin Log Book) тільки після узгодження з командиром літака. Така ж практика поширена в інших авіакомпаніях.

Про це пише російське видання "Проект" у матеріалі про стан російської авіації в умовах санкцій.

Видання має копію розпорядження - його справжність підтвердили кілька джерел в "Аерофлоті".

Один із старших бортпровідників "Аерофлоту" розповів, що, якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкцій проти Росії, до бортового журналу вносили всі дефекти, то тепер про них потрібно лише повідомляти усно.

"Головна мета такого розпорядження - щоб літаки не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення", - розповів на умовах анонімності колишній працівник "Аерофлоту".

"Раніше, до війни, цього правила суворо дотримувалися: писали кожну дрібницю і все це тут же лагодили", - додав він.

За словами джерел видання, така ж практика поширена і в інших авіакомпаніях.

Мова може йти і про несправності, що загрожують безпеці, підкресдює "Проєкт". Так, у 2022 році літак "Аерофлоту" здійснив рейс з ОАЕ до Москви без повного комплекту кисневих балонів на борту - командир судна не став вносити запис до бортового журналу, щоб уникнути затримки вильоту.

Санкції, накладені після початку війни, забороняють, серед іншого, постачати Росії літаки американського і європейського виробництва, а також запчастини для них.

Авіакомпанії намагаються боротися з нестачею запчастин, закуповуючи їх у третіх країнах або розбираючи свої літаки, додає видання.

Так, з березня по серпень 2022 року російські компанії закупили за кордоном запчастини та комплектуючі європейських і американських виробників на загальну суму близько 44 мільйони доларів, у 2021 році тільки "Аерофлот" витратив на ці цілі приблизно в 10 разів більше.

Водночас, як зазначає "Проєкт", найчастіше йдеться про купівлю запчастин, що вже були у використанні, знятих з інших літаків, а не про придбання нових.

Російські авіакомпанії також розбирають на запчастини літаки зі своїх парків.

Так, щонайменше 11,4% парку найбільших російських компаній не виконували польотів понад три місяці. Це не означає, що всі ці літаки відправлені на запчастини, але частина з них може бути розібрана, на що вказує, наприклад, те, що серед літаків, які не здійснювали польотів, є й ті, про розбирання яких уже було відомо, резюмує видання.

Нагадаємо:

Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси по країні через скорочення держпідтримки. На 2023 рік субсидування програми виконання регіональних польотів в обхід Москви урізали з 9 млрд до 7,5 млрд рублів.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" на тлі західних санкцій уперше в історії відправила свій літак на ремонт до Ірану.

Російські авіаперевізники просять регуляторів дозволяти у виняткових випадках збільшувати інтервали обслуговування західних літаків - авіакомпанії вже відправили пропозиції до Росавіації та Ространснагляду.

"Ростех" заявила, що авіапромисловість РФ намагатиметься обійтися без Заходу, використовуючи запчастини місцевого виробництва для виробництва 1000 авіалайнерів до 2030 року та припинивши залежність від Boeing і Airbus. Але експерти підкреслюють, що без західних запчастин це неможливо.

Економічна правда